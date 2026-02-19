Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Produktion zwischen Oktober und Dezember 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die Umsätze schrumpften dabei um 4,3 Prozent.