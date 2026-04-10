Der Streik des Lufthansa -Kabinenpersonals zeigt deutliche Wirkung. Am Frankfurter Flughafen sind nach Angaben des Betreibers Fraport für Freitag 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Der Grossteil der Streichungen entfalle auf die Lufthansa. Dort hatte um Mitternacht der Streik des Kabinenpersonals begonnen. Laut Flugplan fallen bei der grössten deutschen Fluggesellschaft in Frankfurt 75 Prozent der geplanten Starts aus.