In der Westschweiz ist die Waadt mit einem Minus von 156 Millionen Franken der einzige Kanton in den roten Zahlen, schnitt jedoch besser ab als budgetiert. Regierungspräsidentin Christelle Luisier verwies auf «zufällige Einnahmen», insbesondere die Gewinnausschüttung der SNB sowie die gute Entwicklung der Unternehmen im Kanton.