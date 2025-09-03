Trump hält Xi Konspiration gegen die USA vor

US-Präsident Trump hatte sich in seinem sozialen Netzwerk Truth Social an Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping anlässlich der am Mittwoch in Peking gross gefeierten Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg gewandet. «Bitte richten Sie meine herzlichsten Grüsse an Wladimir Putin und Kim Jong Un aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren», schrieb Trump mit Blick auf den Kremlchef und Nordkoreas Machthaber, die unter den Ehrengästen in Peking waren.