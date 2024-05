An der Börse wurden die Neuigkeiten unentschlossen aufgenommen: Der Kurs der Lufthansa-Aktie sank am Morgen zunächst um mehr als anderthalb Prozent und kletterte später ähnlich stark ins Plus. Am frühen Nachmittag lag das Papier leicht in der Gewinnzone und damit im Mittelfeld des MDax . Seit dem Jahreswechsel ist der Kurs jedoch um rund 16 Prozent gesunken./stw/ceb/jha/