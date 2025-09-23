Die Lufthansa hat die Probleme der vergangenen Jahre bei der Abfertigung am Münchner Flughafen nach eigenen Angaben in den Griff bekommen: In diesem Jahr hat die grösste deutsche Fluggesellschaft am zweitgrössten deutschen Flughafen ihre Pünktlichkeit um 30 Prozent verbessert. Das sagte der für den Münchner Standort zuständige Lufthansa Airlines-Vorstand Heiko Reitz. «Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert.» Demnach sind weit über 70 Prozent der Lufthansa-Maschinen pünktlich. «Wir glauben, es geht auch noch ein klein bisschen mehr», sagte Reitz.