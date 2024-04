In Shanghai habe Mercedes neben Peking ein weiteres Entwicklungszentrum, das sich aber in das Netz weltweit einfüge. «Diese Menschen arbeiten ja nicht wie ein Satellit hier und machen nur »in China für China«», erklärte der Manager. «Die arbeiten ja Hand in Hand mit den Entwicklern, die einerseits in Sindelfingen sitzen, aber auch in Tel Aviv, auch in Bangalore, auch in Silicon Valley.» Dinge die dort entstünden, so Källenius, würden auch digital in Fahrzeuge anderer Märkte eingesetzt. «Die befruchten sich gegenseitig», sagte er.