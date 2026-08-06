Der Dax-Konzern Merck KGaA hat nach einem unerwartet starken zweiten Quartal seine Jahresziele erneut angehoben. Vorstandschef Kai Beckmann erwartet 2026 nun einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro, nachdem die Prognose im Mai bereits auf 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro erhöht worden war. Grund seien vor allem die anhaltende Erholung der Laborsparte rund um die Arzneimittelherstellung, starke Verkäufe von KI-Halbleitermaterialien und nachlassender Gegenwind durch Währungen. Ein geringer Gegenwind wegen Zollrückerstattungen an Kunden sei in der Prognose berücksichtigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem zeigt sich Merck für das US-Geschäft beim Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad optimistischer.