Bei den Reels konkurriert Instagram mit der Video-App Tiktok, die monatelang um ihre Zukunft in den USA bangen musste. Inzwischen steuert das US-Geschäft von Tiktok auf einen Verkauf zu. Auch die Video-Plattform Youtube baute in den vergangenen Jahren ihr Kurzvideo-Angebot unter dem Namen Shorts aus. Bei der Nutzung von Tiktok wird die Auswahl der Videos noch stärker vom Algorithmus bestimmt. Die Software achtet unter anderem darauf, ob Nutzer sich einen Clip länger ansehen oder zum nächsten Video wechseln.