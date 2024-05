Die Demonstranten kamen mit grossen Kuhfiguren in ihren jeweiligen Landesfarben. Dies sollte die Vielfalt der Bewegung symbolisieren. Im Gegensatz zu früheren Bauernprotesten in der belgischen Hauptstadt blieben die Landwirte am Montag friedlich. Offizielle Teilnehmerzahlen lagen zunächst nicht vor. Die Polizei hatte Bürgerinnen und Bürger vor der Demonstration aufgefordert, nicht mit dem Auto, sondern öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen. Die örtlichen Verkehrsbetriebe kündigten an, dass mehrere Busse wegen der Proteste umgeleitet würden.