Zuversichtlich für 2. Semester

Was die weiteren Aussichten für das laufende Jahr betrifft, ist Mobimo zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Promotionsgeschäfts sowie des zusätzlichen Mietertrags aus der Akquisition der EMWE Holding zu übertreffen. Den Zukauf der Holding und deren Tochtergesellschaften hatte Mobimo am Freitagmorgen separat kommuniziert.