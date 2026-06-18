Die erste Ausgabe soll im April 2027 in der Messehalle 2 in Basel stattfinden - es sind 400 Ausstellende angekündigt, wie es hiess. Wer genau das sein wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Laut Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events bei der MCH Group, war das erste Feedback aus der Branche ziemlich positiv und die Teilnehmenden werden angekündigt, sobald die Verträge unterschrieben sind.