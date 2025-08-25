Die JAB Holding, die das Vermögen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann verwaltet, sowie einige Führungskräfte von JDE Peet's hätten zudem bereits zugestimmt, ihre Aktien anzudienen, hiess es in der Mitteilung. Das entspreche rund 69 Prozent der Anteile. Abgeschlossen werden soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026./mis/stw/stk/he