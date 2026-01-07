Am Gedenktag werden sich auch die Schweizerischen Bundesbahnen beteiligen, wie sie am Mittwoch auf Anfrage mitteilten. Auf die Schweigeminute werde unter anderem mit Durchsagen in Zügen hingewiesen. In Basel lädt der Regierungsrat zum Gedenken auf den Marktplatz, in Zürich wird der Stadtrat die Schweigeminute auf dem Münsterhof abhalten.