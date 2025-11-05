Der Bericht empfiehlt die Schaffung eines «Internationalen Gremiums für Ungleichheit», das ähnlich wie der Weltklimarat politische Entscheidungsträger und die internationale Gemeinschaft berät. «Die Welt hat erkannt, dass wir uns in einer Klimakrise befinden. Es ist an der Zeit, dass wir auch erkennen, dass wir uns in einer Ungleichheitskrise befinden», sagte Stiglitz. Weltweit müsse mittlerweile jeder Vierte regelmässig auf Mahlzeiten verzichten, während das Vermögen der Milliardäre den höchsten Stand in der Geschichte erreicht habe.