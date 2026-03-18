Gleichzeitig wurden die Mittelfristziele bis 2028 bestätigt. Demnach soll der Umsatz bis dahin auf 300 Millionen Franken ansteigen und die EBIT-Marge bei mindestens 8 Prozent liegen, wobei das Manangement aktuell von 8,5 bis 9,5 Prozent ausgeht. Zudem sollen weiterhin 60 bis 80 Prozent des Reingewinns als Dividende ausgeschüttet werden.