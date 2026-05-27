Die Versicherten erhielten 9,3 Millionen Franken aus dem Überschussfonds, dies zusätzlich zur garantierten Verzinsung. Der Versicherer konnte den Fonds im Berichtsjahr mit weiteren 11 Millionen äufnen, so dass er nun mit 34,6 Millionen Franken dotiert ist. Die Ausschüttungsquote lag damit bei erneut hohen 94,8 Prozent (Vorjahr 98,5 Prozent).