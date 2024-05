Damit verzeichnete die Post in den ersten drei Monaten nach zwei Jahren des Rückgangs ein besseres Quartalsergebnis. Zum Jahresstart blieben die bekannten Probleme allerdings bestehen, wie die Post am Mittwoch mitteilte. So sank die Briefmenge um 5,6 Prozent, die verschickten Pakete gingen um 6,2 Prozent zurück und die Einzahlungen am Postschalter um 13 Prozent.