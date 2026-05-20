«Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fussballfans in Deutschland besonders attraktiv», sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung. Mills übernimmt am Monatsende innerhalb von Sky einen neuen Posten, wenn die Übernahme durch die RTL Group abgeschlossen ist.