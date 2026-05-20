«Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fussballfans in Deutschland besonders attraktiv», sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung. Mills übernimmt am Monatsende innerhalb von Sky einen neuen Posten, wenn die Übernahme durch die RTL Group abgeschlossen ist.
Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschliesslich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Ein Teil der Spiele der 1. Bundesliga sowie die Zweitliga-Partien laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb
(AWP)