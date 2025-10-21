Neun Anteile berechtigen zum Kauf von vier neuen Anteilsscheinen zum Preis von 107,26 Franken das Stück, heisst es weiter. Die neuen Anteile, maximal 190'492 Stück, würden am 17. November 2025 liberiert. Der Fonds ist nicht an der Schweizer Börse SIX kotiert, sondern qualifizierten Anlegern vorbehalten.