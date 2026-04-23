Renault bekräftigte sein Ziel für das Gesamtjahr, eine operative Marge von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Der Konzern verweist dabei auf ein gut gefülltes Auftragsbuch und einen Anstieg der Verkäufe von Elektroautos. Im ersten Quartal gingen die Zulassungen des Konzerns allerdings um 3,3 Prozent zurück, nachdem Logistikprobleme und schlechtes Wetter in der Strasse von Gibraltar insbesondere Dacia ausgebremst hatten. Im März habe bei Dacia aber wieder eine Erholung eingesetzt. Auch aggressive Preissetzung von Wettbewerbern wie Stellantis belastete./err/stk