Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt hat in den ersten neun Monaten angesichts der zunehmenden globalen Spannungen von einem kräftigen Wachstum in seinem Kerngeschäft profitiert. Der Umsatz des im MDax notierten Unternehmens stieg von Januar bis Ende September zwar nur etwas von 1,1 auf knapp 1,14 Milliarden Euro, das Kerngeschäft legte aber um 15 Prozent zu, wie Hensoldt am Donnerstag in Taufkirchen mitteilte. Dabei sprang das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um fast ein Fünftel auf 151 Millionen Euro nach oben. Das Management um Konzernchef Thomas Müller sprach von einem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis in der Welt und zeigte sich zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.

09.11.2023 12:44