«SonntagsZeitung»: Der als tolerant geltende albanische Islam soll nach Angaben der «SonntagsZeitung» konservativer geworden sein. Auf Fotos von mehreren Moscheen in der Deutschschweiz sind Frauen und Mädchen zu sehen, die ein Kopftuch tragen, wie die Zeitung schrieb. In den letzten eineinhalb Jahren sei die in der Schweiz wohnhafte Predigerin Zelije Sulejmani neunmal in Schweizer Moscheen aufgetreten. «Wenn eine Frau religiös erzogen ist, hat ihr Mann weniger Probleme als andere Männer», sagte sie laut der Zeitung auf einem Video. Eine Einladung von ihr bedeute nicht automatisch eine Zustimmung «zu jedem einzelnen Satz» von ihr, teilte er Dachverband der albanisch-islamischen Gemeinschaften der Schweiz mit. Würden auf Fotos «gelegentlich» Mädchen mit Kopftuch gesehen, seien dies «Momentaufnahmen», teilte der Verband mit.