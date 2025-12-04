Mit dem gemeinsamen Clearinghaus könne man in weitere Assetklassen diversifizieren und die Reichweite des Angebots ausbauen, so der Wertschriftenservice-Chef Rafael Moral Santiago laut Mitteilung. Dank der EU-Lizenz sei man bestens positioniert, sich als führender Anbieter integrierter Post-Trade-Lösungen, also dem Börsenhandel nachgelagerten Dienstleistungen wie Clearing und Settlement, für den europäischen Markt zu etablieren.