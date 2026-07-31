Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel mit den Tankstellen fuhr 3,2 Prozent mehr Umsatz ein. Dies zeigt sich auch bei den Warengruppen - hier lieferten die Treibstoffe mit einem Plus von 7,1 Prozent das kräftigste Wachstum. Getankt wurde allerdings erneut weniger - ohne Preiseffekte ging der Umsatz der Treibstoffe um 6,1 Prozent zurück.