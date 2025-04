Auch der Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF) bezeichnete in einem Nachruf diesen Abend als «unvergessen» und lobte überdies Franziskus' Einsatz für Frauenrechte in der Kirche. Er sei viel offener gewesen als sein Vorgänger, liess sich die Vizepräsidentin des SKF Katharina Jost Graf in einer Mitteilung zitieren. Aber er habe es nicht vollbracht, die Brücke zu schlagen von der gleichen Würde der Frauen zu gleichen Rechten auch in der Kirche.