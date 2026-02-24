Geplant war eigentlich, zum heutigen vierten Jahrestag der russischen Invasion den Weg für die Finanzhilfen endgültig freizumachen. Das EU-Parlament hatte bereits zugestimmt. Doch das Darlehen konnte an diesem Dienstag nicht vom Ministerrat gebilligt werden, weil Ungarn ein Veto einlegte. Die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban begründet die Haltung damit, dass Ungarn derzeit über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline kein russisches Öl mehr bekommt. Darüber hinaus verweigert das Land die Zustimmung zum 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland.