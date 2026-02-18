Auch Plötz plädiert im SWR für eine Anpassung an die Realität auf der Strasse: «Wir können heute, weil es jetzt die Daten und die Infrastruktur gibt, aufhören, Fahrzeuge nach ihrer Typgenehmigung zu bewerten, sondern können die Realdaten messen und sagen: die Hersteller, die auf der Strasse die Grenzwerte einhalten, die sind gut und wer die auf die Strasse nicht einhält, der muss vielleicht eine Strafzahlung leisten.»/ruc/DP/jha