Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für den Wert von bis zu 500 Milliarden Yen an. Damit will das Unternehmen die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie stützen. Zumindest am Freitag gelang das zeitweise. Der Kurs zog um bis zu sieben Prozent an. Allerdings gab das Papier den Grossteil der Gewinne schnell wieder ab und lag zuletzt nur noch mit zwei Prozent im Plus.