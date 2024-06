Das Geschäftsklima in der deutschen Automobilindustrie hat sich im Mai deutlich verschlechtert. Der Ifo-Indikator fiel von minus 2,4 Punkten im April auf minus 8,6 Punkte, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Die befragten Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage erstmals seit Oktober 2022 negativ.