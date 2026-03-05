Die Maschine mit der Flugnummer LX7043 wird um ca. 14.30 Uhr (MEZ) in Zürich erwartet. Mit diesem Flug wolle die Swiss einen Beitrag leisten, um den Betroffenen in der schwierigen Situation zu helfen, teilte die Fluggesellschaft bereits am Vortag mit.
Der vorerst einzige Swiss-Flug bietet 211 Rückkehrern Platz, wie die Swiss mitteilte. Tausende Schweizer sitzen nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran in verschiedenen Golfstaaten fest. In der Travel-Admin-App des EDA haben sich rund 5200 Personen registriert.
(AWP)