Die Maschine war am Montagabend mit 74 Passagieren und fünf Mitgliedern des Kabinenpersonals auf dem Weg von Bukarest nach Zürich. Das Flugzeug musste jedoch wegen Triebwerkproblemen und Rauchbildung in Kabine und Cockpit notfallmässig landen. Der Airbus konnte sicher gelandet und evakuiert werden. Nach dem Vorfall hätten sich fünf Crew-Mitglieder und zwölf Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, so die Swiss. Ein Crew-Mitglied sei sogar mit dem Hubschrauber in ein Spital geflogen worden. Sein Zustand sei weiterhin unklar, schrieb die Fluggesellschaft in einem Communiqué. Die Passagiere wurden in der Folge vom Kriseninterventionsteam des Flughafens betreut.