Bisheriger Tarif «Economy Light» bleibt

Die bisher tiefste Tarifklasse «Economy Light», bei der man neben einem persönlichen Gegenstand auch ein Handgepäck in der Grösse von maximal 55x40x23 Zentimeter an Bord nehmen darf, bleibt erhalten. Und sie wird neu um eine Umbuchungsoption erweitert. Damit könnten die Kunden künftig ihren Flug gegen eine Gebühr umbuchen, was bislang nicht möglich gewesen sei, sagte der Swiss-Sprecher.