Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mit. Analysten hatten laut dem Konzern im Schnitt nur mit 673 Millionen gerechnet. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.