Die Unicredit steuert bei der Commerzbank auf ein Übernahmeangebot zu: Die italienische Grossbank hat ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrösster Privatbank nach eigenen Angaben auf rund 26 Prozent erhöht. Zugleich kündigte das Mailänder Institut erneut an, ihre verbleibenden Finanzinstrumente «zu gegebener Zeit» ebenfalls in Commerzbank-Aktien umzuwandeln, womit sich der Anteil auf etwa 29 Prozent summieren würde. Wird die 30-Prozent-Marke überschritten, wäre die Unicredit gesetzlich verpflichtet, den übrigen Anteilseignern des Frankfurter Dax -Konzerns ein offizielles Kaufangebot vorzulegen. Die aktuelle Aufstockung überrascht indes nicht, entsprechend wenig reagierte die Commerzbank-Aktie mit einem Plus von 0,3 Prozent.