Die gegen den Iran gerichtete US-Seeblockade soll demnach innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens «vollständig» aufgehoben werden. Handelsschiffe sollen ferner 60 Tage lang in der Lage sein, die Strasse von Hormus sicher und gebührenfrei befahren zu können. Nach Überzeugung des ranghohen Regierungsbeamten werde der Iran mit dem Oman und anderer Golfstaaten rund um die Meerenge an einer langfristigen Vereinbarung arbeiten, um die gebührenfreie Durchfahrt auf lange Sicht zu gewährleisten.