Zuvor hatte die den iranischen Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass zwei Raketen ein US-Marineschnellboot in der Strasse von Hormus getroffen hätten. Das Boot habe versucht, ohne Genehmigung die Meerenge zu passieren, so die Darstellung.
Iranische Medien berichteten auch, dass US-Militärschiffe daran gehindert wurden, durch die Strasse von Hormus zu fahren. Zu diesem angeblichen Vorfall äusserten sich die US-Streitkräfte zunächst nicht.
Nach Verkündung des Starts einer neuen US-Initiative, die die wichtige Meerenge für die Schifffahrt freimachen soll, hatte der Iran mehrere Warnungen ausgesprochen. Schiffe, die ohne Absprache mit dem Iran die Strasse von Hormus befahren, könnten angegriffen werden, sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim./mar/DP/nas
(AWP)