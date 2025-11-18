In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der Woche bis zum 18. Oktober seien 232.000 Hilfsanträge gestellt worden, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Wegen einer Teilschliessung von US-Behörden stehen keine Vergleichsdaten der vorangegangenen Wochen zur Verfügung.