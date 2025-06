Wichtiger als der Güterhandel für die Schweiz ist allerdings der Dienstleistungshandel. In diesem Bereich sind die USA der wichtigste Handelspartner des Landes, wie es in einem Wirtschaftsbericht der Schweizer Botschaft in den USA von Anfang April hiess. Nach Angaben des US-Finanzministeriums exportieren die USA Dienstleistungen in die Schweiz, was 2024 zu einem Überschuss von 21 Milliarden Dollar geführt habe.