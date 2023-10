Der schwedische Staatskonzern Vattenfall nimmt mit dem Land Berlin exklusive Verhandlungen über den Verkauf seines Fernwärmegeschäfts in der Hauptstadt auf. Einen entsprechenden Letter of Intent (Absichtserklärung) unterzeichneten beide Seiten am Freitag, wie der Berliner Senat und Vattenfall mitteilten. «Eine Einigung unter Vorbehalt der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin wird bis Jahresende angestrebt», hiess es in der Mitteilung des Senats weiter. Zu den Details des laufenden Verfahrens nähmen die Verhandlungspartner keine Stellung.

20.10.2023 17:24