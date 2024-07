Die Volkswagen -Nutzfahrzeugholding Traton hat im ersten Halbjahr trotz eines Absatzrückgangs mehr Umsatz und operativen Gewinn gemacht und stabile Bestellungen verzeichnet. Der Umsatz wuchs im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis zog um 7 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro an. Analysten hatten sich im Schnitt noch etwas mehr ausgerechnet. Zwar ging der Absatz wie bereits bekannt um 5 Prozent auf 168.114 Fahrzeuge zurück. Allerdings konnte die besonders lukrative Marke Scania spürbar zulegen. Die Jahresprognose bestätigte das Management.