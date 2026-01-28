Erstes neues Modell «in China, for China» angelaufen

Helfen sollen dabei neue, in China speziell für den dortigen Markt entwickelte Fahrzeuge, die nun anlaufen. Das erste Modell, der VW ID.Unyx 07, ist gerade in Serie gegangen, weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Es handelt sich dabei um das erste VW-Modell, das komplett in China entwickelt wurde - inklusive der neuen Elektronik-Architektur. Weitere Modelle sollen folgen, allein 20 in diesem Jahr und 50 bis 2030.