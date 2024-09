Diese Unterscheidung erklärt, warum das Berufsunfallrisiko bei den bei der Suva versicherten Personen doppelt so hoch ist (83 Unfälle pro 1000 Vollzeitbeschäftigte) wie bei den anderen Versicherern. Dies wirkt sich auch auf die Prämien aus. Im Jahr 2022 nahm die Suva in der Berufsunfallversicherung 1,6 Milliarden Franken an Prämien ein (0,9 Prozent der versicherten Lohnsumme), während die anderen Versicherer 400 Millionen Franken (0,2 Prozent) einnahmen.