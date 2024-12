Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken. Je About-You-Aktie bietet der Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am Mittwoch überraschend in Berlin bekannt gab. Der Kurs von Dienstagabend lag bei 3,90 Euro. Zalando habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals des Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, hiess es weiter. Nach About-You-Angaben hielt die Michael Otto Stiftung bislang knapp zwei Drittel der Anteile an dem Modehändler. About You war im Juni 2021 mit einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie an die Börse gegangen.