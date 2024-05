Der Sparkurs von Zalando hat sich zum Jahresbeginn weiter ausgewirkt. So schrieb der Online-Modehändler unter anderem wegen geringerer Logistikkosten wieder schwarze Zahlen im Tagesgeschäft und begrenzte den Verlust unter dem Strich deutlich. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Zalando im ersten Quartal vor Zinsen und Steuern (Ebit) 28,3 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein kleiner Fehlbetrag gestanden hatte. Damit schlug sich das Unternehmen besser als von Analysten erwartet. Der Nettoverlust reduzierte sich von 38,5 Millionen Euro auf nun 8,9 Millionen Euro, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte.