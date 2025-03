Trump erwartet Friedensbotschaft von Selenskyj

Der US-Präsident stellte sich einige Stunden nach dem Eklat im Oval Office vor die Kameras. «Das war kein Mann, der Frieden schliessen wollte, und ich bin nur interessiert, wenn er das Blutvergiessen beenden will», sagte Trump kurz vor dem Abflug in den US-Bundesstaat Florida. Dort will er in seinem Anwesen Mar-a-Lago das Wochenende verbringen. «Ich will jetzt einen Waffenstillstand.» Selenskyj habe «die Karten nicht in der Hand». Er solle nicht über Putin und all die «negativen Sachen» sprechen. «Er muss sagen: Ich will Frieden.»