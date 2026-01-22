Im Durchschnitt erhalten erwachsene Sparer noch einen Zins von 0,11 Prozent auf einem Schweizer Sparkonto, wie Moneyland.ch in einem am Donnerstag veröffentlichten Vergleich der Zinssätze bei 85 Schweizer Banken feststellt: Auf ein Guthaben von 1000 Franken gibt es damit durchschnittlich noch eine Verzinsung von 1,10 Franken pro Jahr. Noch vor einem halben Jahr habe der Durchschnitt bei 0,18 Prozent gelegen.