Ringier zog dieses Urteil an die nächste Instanz weiter und erhielt nun, was die Höhe der Zahlungen betrifft, «in teilweiser Gutheissung der Berufung» recht. Die von der Vorinstanz vorgebrachten Werbeerlöse aus dem Print- und Onlinebereich seien zu hoch angesetzt worden, befand das Obergericht. Die Gewinnherausgabe an sich und die Berechnungsmethode bestätigte das Obergericht jedoch.