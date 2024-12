Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte am Dienstag abreissen. Vorbörslich werden moderate Verluste erwartet, eine weitere Höchstmarke des Dax zeichnet sich mithin nicht ab. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschliessend aber wieder abgegeben.