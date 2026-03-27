Die US-Bank Morgan Stanley äusserte sich unterdessen zu Chemieaktien und hob unter anderem Evonik auf «Overweight». Um Lanxess gab es indes zunächst Verwirrung, denn die US-Bank korrigierte sich in ihrer Branchenstudie, nachdem sie zunächst geschrieben hatte, sie habe ihr Anlageurteil für diese Aktie gesenkt. Später folgte die Korrektur, dass nur das Kursziel für Lanxess gesenkt worden sei, und zwar von 26 auf 20 Euro, das Anlageurteil «Overweight» aber beibehalten wurde. Analyst Thomas Wrigglesworth passte seine Schätzungen dem erwarteten verbesserten Umfeld im zweiten und dritten Quartal an.